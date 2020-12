"Der Schweizer tickt schon ein wenig anders"

Christian Ortner, Vorarlberger Journalist und Leiter des Digitalbereichs bei CH Media, hat am Montag bei "Vorarlberg Live" die aktuelle Corona-Situation in der Schweiz analysiert.

Ortner bei "Vorarlberg Live"

Schweiz stellt Wirtschaft voran

"Die Schweiz ist natürlich viel extremer, wenn es darum geht, dass die Wirtschaft brummt", meint Christian Ortner. Dem habe man bisher alle Überlegungen zur Corona-Pandemie untergeordnet. Er halte in diesem Zusammenhang das Verantwortungsbewusstsein der Schweizer für höher, nach dem Motto "Alles was wir richtig machen, dient unserer Wirtschaft, dient unserem Reichtum." Er habe das Gefühl, dass in Österreich viele Menschen nicht verstehen, was das Ganze jeden Tag koste.