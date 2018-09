Der Schübling als höchstes Ziel

Publikumsschiessen um die Wurst der Schützengilde Rankweil

Schwerstarbeit also für die Mitglieder der Schützengilde, welche übrigens ihren belegbaren Ursprung bereits um 1662 hat. Oberschützenmeister, was einem Obmann gleichkommt, Josef Kessler und Schützenmeister Georg Macek sorgten für den Nachschub an Munition. Unglaubliche rund 10.000 Schuss verbrauchte das dreitägige Schiessevent um die Wurst. Am Grillstand und an der Bar sorgten der Rest des Vereins für die entsprechende gastronomische Versorgung. Wer noch immer nicht genug vom Schießen hatte, der wagte einen Ehrenschuss auf die Jubiläumsscheibe anlässlich von 50 Jahre Rankweiler Schützenheim auf der Gastra. Bester Schütze auf diese spezielle Scheibe war Georg Macek. CEG