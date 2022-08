Der Saisonstart kam für eine Woche zu früh

Drei Niederlagen zum Auftakt für die heimischen Fußballtalente.

Ganz und gar nicht nach Wunsch verlief der Saisonstart der drei heimischen Akademie Mannschaften. 0:15 lautet das Torverhältnis in den drei Auswärtsspielen gegen die zu große Nummer von AKA RB Salzburg. Dabei hatte die Unter-18-Elf mit Trainer Heinz Fuchsbichler viele gute Momente im ersten Auftritt gegen den regierenden Meister aus der Mozartstadt. Erst in der Schlussphase kassierte man die Gegentreffer zwei und drei. Chancenlos waren die Unter-16-Teams (0:5) und U-15-Mannschaft (0:7). Im Vorjahr hatten die Unter-18 bzw. Unter-16-Jährigen gegen Salzburg noch gewonnen und für eine Riesensensation gesorgt, diesmal war man von einer Überraschung meilenweit entfernt. Für die Ländle-Auswahl beginnt die eigentliche Meisterschaft nächsten Samstag mit dem Heimspiel gegen SK Rapid Wien in Bregenz.