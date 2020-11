Der rote Faden …

…hat seinen Anfang in den momentan leeren Räumen der Bibliothek und wartet nur darauf aufgenommen und weitergesponnen zu werden.

„Ich bin gespannt, was daraus wird… welche Spuren die Leser*innen und zukünftigen Schreiber*innen weiterverfolgen werden. Ein spannendes Projekt allemal!“, schrieb Amos Postner, als er uns sein Wort-Geschenk per Email schickte.

„Mutige Geschichtenschreiberinnen und -schreiber schicken ein kurzes E-Mail an gabi.hampson@w-ort.at und bekunden somit ihr Interesse. In Windeseile wird euch ein Geschichtenanfang und eine genaue Anleitung zugeschickt und dann geht’s auch schon los“, lädt Gabi Hampson zum Mitmachen ein. „Für maximal zwei Wochen gehört die Geschichte dann ganz euch und ihr könnt eurer Phantasie freien Lauf lassen. Alles was ihr machen müsst ist schreiben - alleine, zu zweit, als Familienprojekt – von Hand, mit dem Computer, gestempelt – das Schöne an leeren Seiten ist: alles ist möglich.