Der RHC Dornbirn auf Playoff-Kurs

Das Team von Francesco Dolce will am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Wimmis unbedingt wichtige Punkte holen.

Das Team von Francesco Dolce will am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Wimmis unbedingt wichtige Punkte holen. ©RHC

Das Team von Francesco Dolce will am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Wimmis unbedingt wichtige Punkte holen. ©RHC

Dornbirns Rollhockey-Team will Siegesserie in Wimmis fortsetzen und könnte Playoff-Platz sichern.

Dornbirn. Am kommenden Samstag, 24. Februar muss der RHC Dornbirn auswärts bei Tabellenschlusslicht Wimmis antreten. Mit einem sechsten Sieg in Folge könnten die Messestädter nicht nur ihre beeindruckende Siegesserie fortsetzen, sondern auch einen wichtigen Schritt in Richtung Playoff machen. Noch ist nichts in Stein gemeißelt, aber ein Sieg gegen Wimmis könnte die Tür zu den Playoffs weit öffnen, während sich für andere Teams das Playoff-Schicksal bereits besiegeln könnte.

In der Schweizer NLA kämpfen noch fünf Teams um einen Platz ins Playoff, wobei Uttigen bereits als Fixteilnehmer feststeht. Für Teams wie Biasca könnte der Zug möglicherweise bereits dieses Wochenende abfahren, aber auch Wolfurt steht unter Druck und ist zum Siegen verdammt.

Dornbirn in Favoritenrolle

Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar: Dornbirn geht als Favorit ins Rennen. Wimmis verzeichnet bisher nur 25 geschossene Tore, wobei zehn Treffer durch ein Forfait (eine Mannschaft gibt das Spiel auf, oder tritt nicht an und dem Gegner wird automatisch der Sieg zugesprochen) von Genf dazu kamen. „Das macht sie zu dem Team mit der schwächsten Offensive in der Liga, aber gleichzeitig auch zu einem Team, das nur wenige Gegentore kassiert. Die Niedersimmentaler haben ihre Spiele meist nur knapp mit einem Tor Unterschied verloren“, so Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn.