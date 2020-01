Der reichste Mann der Welt wurde gehackt - Von Saudis?

Hackerattacke auf Amazon-Gründer Jeff Bezos: Sein Handy wurde mittels Schadvideo gehackt. Das Video stammt offenbar von einem WhatsApp-Account des saudischen Kronprinzen.

Zwist zwischen Bezos und den Saudis

Die Beziehungen zwischen Bezos und Saudi-Arabien gelten als angespannt. Am 2. Oktober 2018 wurde der Journalist Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet, Saudi-Arabien hatte die Tötung zunächst bestritten, diese später aber eingeräumt, nachdem sich Hinweise auf die Täterschaft verdichtet hatten. Im Dezember wurden im Königreich im Zusammenhang mit dem Fall fünf Menschen zum Tode verurteilt.

"Wahrscheinlich, weil Bezos Eigentümer der Washington Post ist"

Ein zeitlicher Ablauf der Ereignisse:

18. September 2017: Der saudische Regierungskritiker Jamal Khashoggi veröffentlicht in der "Washington Post" seine erste Kolumne. Sie trägt den Titel: "Saudi-Arabien war nicht immer so repressiv. Nun ist es unerträglich."

1. Mai 2018: An Bezos' Mobiltelefon wird vom WhatsApp-Account des Kronprinzen eine verschlüsselte Video-Datei geschickt, wie Fachleute der Vereinten Nationen mitteilen. Binnen Stunden werden demnach immer mehr Daten von dessen Handy übertragen. Und in den kommenden zwei Monaten werden die Handys dreier saudischer Dissidenten und jenes eines Mitarbeiters von Amnesty International im Königreich entweder ins Visier genommen oder mit Spähsoftware infiziert.

8. November 2018: Laut den UN-Experten geht vom WhatsApp-Konto des Kronprinzen auf Bezos' Handy eine Nachricht mit einem Foto einer Frau ein, die einer Gespielin des Amazon-Chefs ähnelt. Die Fachleute verweisen auf forensische Analysen, laut denen Mohammed in weiteren Nachrichten an Bezos intime Informationen über dessen Privatleben enthüllt. Zeitgleich wird Bezos in sozialen Medien in Saudi-Arabien als angeblicher Gegner des Königreichs an den Pranger gestellt.