Der Rammler des Jahres gekürt

Kleinkleinzuchtverein Feldkirch lud zur Oberlandschau nach Nofels.

Um das Tier auf so ein Großevent mit Preisrichtern entsprechend vorzubereiten sind gewisse Maßnahmen notwendig, weiß Obmann Karlheinz Harbarth. „Den Tieren muss man langsam auf eine laute Geräuschkulisse vorbeiteten in dem man beispielsweise Radio laufen lässt“, so Haribarth. „Die Preisrichter haben weiße Kittel an. Und so bringt man den Tierchen Wochen zuvor schon in einem weißen Overall die Nahrung und gewohnt sie so an die Situation.“ Warum die Kleintiere Großteils keine Namen hat erklärt der Obmann wie folgt: „Es ist wegen den Kindern. Mit Kosenamen wird gleich eine andere Bindung mit ihnen eingegangen.“ Der „Rammler des Jahres“ wurde heuer der Hase von Vizeobmann Alfons Duelli mit 97 von 100 erreichbaren Punkten. Beim „Schönheitswettbewerb der Kleintiere“ wird unter anderem auf Körperform, Typ, Fell, Gewicht und Gesundheit geachtet. ETU