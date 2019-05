Der perfekte Schnappschuss

Fotoausstellung zum Thema Sport im Landeskonservatorium.

So wie die Sportarten breit gefächert sich, so findet auch der Einsatzgebiet der Fotografen ein großes Spektrum. „Beim Leichtathetik – zum Beispiel Zehnkampf – haben ich die Gelegenheit eine große Vielfalt abzudecken“, führt Rimpf aus. „Als Fußballfan stehe ich gerne mit der Kamera am Spielfeldrand“, so Knobel. Doch welche Situationen stellen sich als Herausforderung für Fotografen dar? „Ganz klar in der Sporthalle mit schlechten Lichtverhältnissen“, betonten die Austeller. Aber auch beim Motorcross sei es schwieriger den perfekten Schnappschuss zu ergattern. „Mir ist es wichtig, auf den Bildern Emotionen zu zeigen“, meinte Knobel. Rimpf hingegen setzt viel Wert auf die Posen seiner Momentaufnahmen. Unter die Gäste reihten sich Fotografenkollegen wie Robert Kostenzer, Erhard Sprenger und Roland Zanettin.