Bundespräsident Alexander Van der Bellen von dreibeinigem Hund gebissen

Ein kleiner Zwischenfall ereignete sich bei einer dreitägigen Visite des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Republik Moldau.

Die Visite in der Republik Moldau war geprägt von formellen Treffen und diplomatischen Gesten. Doch als der österreichische Bundespräsident seine Amtskollegin, die moldauische Präsidentin Maia Sandu, in ihrer Residenz besuchte, wurde er von einem ungewöhnlichen Gast begrüßt - Sandus Hund Codrut.

Ein unerwarteter Biss

Die Vorliebe des österreichischen Bundespräsidenten für Hunde ist weit bekannt, und so war es kaum überraschend, dass er sich freundlich dem Vierbeiner näherte, um den am Boden liegenden Hund zu streicheln. Doch Codrut, vielleicht aufgeregt durch die vielen Menschen um ihn herum, schnappte kurz zu und erwischte die Hand des Bundespräsidenten. In einem Moment, der die menschliche und humorvolle Seite der Politik zeigte, nahm Van der Bellen den Vorfall mit einem Lächeln und einer Gelassenheit, die viele bewunderten.