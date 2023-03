Der Osterhase hat schon jetzt im Tiergarten Schönbrunn zugeschlagen

In der WG von Erdmännchen und Bärenstummelaffen im Tiergarten Schönbrunn stehen die Zeichen bereits auf Ostern. Die Erdmännchen wurden mit gefärbten Eiern überrascht.

"Auf dem Speiseplan unserer Erdmännchen stehen in erster Linie Insekten wie Heimchen oder Mehlwürmer, aber auch Hühnerfleisch und etwas Gemüse. In ihrer Heimat Afrika, südlich der Sahara, erbeuten sie außerdem Vogeleier. Auch bei uns bekommen sie daher regelmäßig gekochte Eier", so Tierpfleger Nicolas Cabon.