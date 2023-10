Der Oktober wird bunt im Dornbirner Spielboden

Mit Flor de Toloache kommen am nächsten Mittwoch, 11. Oktober Grammy-Award-Gewinnerinnen in den Spielboden nach Dornbirn.

Mit Flor de Toloache kommen am nächsten Mittwoch, 11. Oktober Grammy-Award-Gewinnerinnen in den Spielboden nach Dornbirn. ©Spielboden

Mit Flor de Toloache kommen am nächsten Mittwoch, 11. Oktober Grammy-Award-Gewinnerinnen in den Spielboden nach Dornbirn. ©Spielboden

Im Spielboden Dornbirn wartet wieder ein vielfältiges Programm auf Kulturliebhaber.

Dornbirn. Diesen Donnerstag, 5. Oktober läutet das Konzert mit „La Jungle“ das Oktoberprogramm im Dornbirner Spielboden ein. Weiter geht es dann am Freitag, 6. Oktober im Großen Saal mit der Buchpräsentation „Team MYLF – Die Krise schreibt man nicht mit langem “I”, auch wenn sie riesengroß ist“. Mieze Medusa und Yasmin Hafedh zählen zu den wichtigsten und prägendsten Stimmen der deutschsprachigen Slam-Szene und gastieren mit ihrem Slam-Team MYLF in Dornbirn.

Auch das Kasperle darf im Herbstprogramm nicht fehlen und so lädt das Spielboden-Team das jüngste Publikum am Samstag, 7. Oktober ab 15 Uhr zum Puppentheater ab vier Jahren. Am Abend steht dann wiederum Musikgenuss für Erwachsene an. Steaming Satellites und Catalyst präsentieren ihr neues Album „Andromeda“ und widmen sich dabei der Liebe zum Motown.

Auf ein besonderes Musikhighlight freut man sich im Spielboden nächste Woche am Mittwoch, 11. Oktober. Mit Flor de Toloache gastieren waschechte Grammy Award Gewinnerinnen auf der Bühne der Dornbirner Kulturstätte. Das in New York lebende Frauenquartett schöpft seine Inspiration aus einer Vielzahl an kulturellen und musikalischen Einflüssen – und geht dabei neue Wege, die die Grenzen von Kultur und Geschlecht übersteigen.

Spannender Vortrag und Kabarett

Am Donnerstag, 12. Oktober findet dann im Rahmen „Neuer Spielräume“ ein spannender Vortrag mit Dr. Said AlDailami im Kinosaal statt. Dieser beschäftigt sich mit dem Krieg im Jemen und der Frage welche Chancen es für die dort lebenden Menschen auf Frieden und Ausgleich gibt.

Leichtere Kost folgt tags darauf am Freitag, 13. Oktober mit Kabarett von Christoph Fritz, der mit seinem Programm „Zärtlichkeit“ zu Gast am Spielboden ist. Auch das beliebte Pub-Quiz geht am Mittwoch, 18. Oktober in eine neue Runde und wer die Theateraufführung „Dirty Dishes“ vom Theater Motif im Freudenhaus verpasst hat, hat am Freitag, 20. und Samstag, 21. Oktober noch einmal die Gelegenheit, die rabenschwarze Sozialkomödie rund um illegal Beschäftigte in einer Pizzeria zu genießen.