"Der österreichische Staat: Ein Versager wie er im Buche steht!"

All-Felix reitet Hasstirade gegen den Staat: "Während Kanzler Kurz glaubt, er könne mit Kogler das Klima retten, verkommt Österreich immer mehr zu einem Hippie-Staat."

Auf der einen Seite hat er den Rauchern brutal den Kampf angesagt, denn bis zum Jahresende soll bereits in der Hälfte aller Wiener Lokale ein Raucher-Check stattgefunden haben. Das sind etwa 5.000 Kontrollen, hochgerechnet mehr als 80 Besuche pro Tag. Für Raucher gibt es also kein Pardon. ....

Auf der anderen Seite versagt er komplett, wenn es um die Sicherheit seiner Bürger geht. So viel Sorgfalt und so eine stringente Vorgangsweise würde sich die besorgte österreichische Bevölkerung vom Staat in Bezug auf randalierende Jugendliche schon wünschen. Doch die Realität sieht anders aus, wie dieses besorgniserregende Video deutlich zeigt."