Der November war so warm wie (fast) nie zuvor!

Der November 2019 ist ungewöhnlich mild gewesen: Mit zwei Grad Celsius über dem vieljährigen Mittel war er einer der 15 wärmsten November der 253-jährigen Messgeschichte. Auch der weltweite Klimatrend setzt sich fort: Das Jahr 2019 ist wohl das zweit heißeste Jahr seit Aufzeichnung.

450 Prozent mehr Niederschlag

So verzeichneten Osttirol, Oberkärnten sowie die südlichen Regionen vom Tiroler Unterland, von Salzburg der Obersteiermark den niederschlagsreichsten November der letzten 160 Jahre, mit stellenweise bis zu 450 Prozent mehr Niederschlag als im Mittel. Es kam zu verheerenden Schlammlawinen und einem tagelangen Unwetterchaos in diesen Regionen.

Lawine in Südtirol

Zweit heißestes Jahr der Geschichte

Auf den globalen Karten, Statistiken und Grafiken der US-Wetterbehörde NOAA dominierte auch 2019 die Farbe Rot: heiß, heißer, rekordheiß. "Der Planet Erde schwitzt weiter in unerbittlicher Hitze", heißt es von der Behörde. Einzelne Monate waren heißer als je zuvor seit Beginn der NOAA-Aufzeichnungen 1880, insgesamt wird das Jahr wohl als zweit heißestes in diese Statistik eingehen, hinter 2016.

Fast überall wärmer als sonst

Fast überall auf der Welt war es 2019 wärmer als im Durchschnitt. Besonders stark machte sich das in Alaska, dem Nordwesten Kanadas, Zentralrussland sowie im südlichen Afrika, Madagaskar, Australien und Asien bemerkbar. Kühler als im Durchschnitt war es nur in Teilen der USA und im Süden Kanadas, allerdings nicht rekordkalt.

Auch 2020 keine Besserung

Auch die Aussichten für 2020 verheißen keine Besserung: Nach Einschätzung von Wissenschaftern dürfte Ende nächsten Jahres das Klimaphänomen El Nino wieder in der Pazifikregion auftreten. Das alle paar Jahre in unregelmäßigen Abständen auftretende Phänomen geht mit wärmeren Wassertemperaturen im tropischen Pazifik einher. In der Folge verschieben sich aufgrund von veränderten Luft- und Meeresströmungen weltweit Wetterbedingungen. Als wichtigstes Phänomen natürlicher Klima-Schwankungen kann El Nino etwa Überflutungen in Südamerika auslösen, Dürren in Australien und Missernten in Indien.