Der Nikolaus klopft an

In der Volksschule Rotkreuz besuchte am 6. Dezember der Nikolaus jede der 13 Schulklassen.

Lustenau Ehrfürchtig blickten die Kinder empor zum stattlich gekleideten Nikolaus, der am heutigen Nikolaustag die Schüler und Schülerinnen der Volksschule Rotkreuz besucht hatte. Von Klasse zu Klasse zog er, klopfte laut an die Tür und wurde sodann von den Kindern herzlich empfangen. Besonders die Erstklässler waren spürbar erfreut über den Besuch des Nikolaus. Aber auch die älteren Kinder freuten sich sehr und hatten großen Respekt von dem in Rot gekleideten Mann.

Nikolaustag in Schule feiern

„Jede der 13 Klassen erhält von uns eine große Schüssel mit Nüssen, Mandarinen und kleinen Schokonikoläuse für die Schüler“, sagte Schulsekretärin Sandra Heinzle. Die Kinder wurden am Nikolaustag in der Volksschule Rotkreuz verwöhnt. Gleich in der Früh durfte jedes Kind vom Elternverein einen Zopfnikolaus entgegennehmen. Als dann am späteren Vormittag der Nikolaus an die einzelnen Türen klopfte, war die Freude groß bei den Kindern.

Nikolaus herzlich empfangen