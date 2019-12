Der Nikolaus ganz sportlich

Nach dem anstrengenden Training gab es für die Jung-Tischtennisspieler eine freudige Überraschung.

Lustenau. Pünktlich am 6. Dezember erhielt die Nachwuchsmannschaft des Tischtennis-Vereins Besuch vom Nikolaus. Die Mädels und Jungs staunten nicht schlecht, als nach dem Training am Freitagabend gleich zwei rotgewandete Männer mit langen weißen Bärten in der Sporthalle Kirchdorf erschienen. Der Krampus war wohl an diesem Abend anderweitig beschäftigt und so konnten die Mädels und Jungs ganz entspannt den Ausführungen des Nikolaus lauschen.