Der neue Reiseführer ist da

Kleine Historische Städte: 48 Stunden sehen – erleben – genießen. Das Prädikat „Kleine Historische Stadt“ tragen derzeit 17 Städte in Österreich.

Was Gäste und Bewohner in rund 48 Stunden in den Mitgliedsstädten erleben können, ist im gerade neu erschienen Reiseführer erläutert. Der Salzburger Journalist Markus Deisenberger hat sich auf eine Entdeckungsreise durch die 17 Kleinode begeben und hat seine persönlichen Erfahrungen niedergeschrieben. Auf 146 Seiten erzählt er über seine Erlebnisse in Baden, Bad Ischl, Bad Radkersburg, Bludenz, Braunau, Bruck an der Mur, Freistadt, Gmunden, Hallein, Hartberg, Judenburg, Kufstein, Leoben Radstadt, Schärding, Steyr und Wolfsberg und gibt wertvolle Tipps für einen Stadtbummel. Ob Sehens-würdigkeiten, Naturerlebnis, Kulturgenuss oder Gaumenfreuden - sehen, erleben und genießen lautet die Devise beim Aufenthalt in den „Kleinen Historischen Städten“.