Der Name Rusch bürgt für eine sehr hohe Qualität

Lukas und Lorenz Leopold Rusch waren die Garanten für zwei Erfolge der Akademie Vorarlberg.

Den Familiennamen Rusch wird man sich in der Fußballszene merken müssen. Der Lochauer Lukas Rusch erzielte mit seinem siebten Saisontreffer das Goldtor für die Akademie Unter-15-Mannschaft beim knappen 1:0-Sieg gegen die Alterskollegen in Burgenland. Noch besser in Erscheinung trat der FC Dornbirn Jungkicker Lorenz Leopold Rusch. Das erst 16-jährige Talent schoss mit seinem Doppelpack die U-16-Truppe zum 3:0-Erfolg. Kapitän Filip Milojevic mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter gelang die Führung (17.). Der Feldkircher Milojevic traf schon zum elften Mal in dieser Saison ins Schwarze und liegt in der Torschützenliste auf Platz zwei, nur der Tiroler Stefan Kordic (14 Tore) hat ein höheres Torkonto. Für die U-16-Truppe war es schon der fünfte „Dreier“ im Frühjahr, die Elf von Trainer Helmut Hafner ist klar auf der Erfolgsspur. Ohne Tor und Punkte blieb die U-18-Mannschaft mit Coach Heinz Fuchsbichler