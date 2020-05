Der nächste Sommer kommt bestimmt

Trotz Corona Pandemie laufen in Altach die Vorbereitungen auf das Sommerprogramm

Altach. „Das Programm des Altacher Sommers für Kinder und Jugendliche findet definitiv statt“, das stellt die verantwortliche Jugendleiterin der Gemeinde Nicole Beck unmissverständlich klar. In einer Sitzung haben die Verantwortlichen der Politik und des Sozialzentrums sich klar für eine Durchführung des beliebten Ferienprogramms ausgesprochen. Klar im Vordergrund steht dabei die Gesundheit der Teilnehmer und daher feilt man im Hintergrund an den Durchführungsbestimmungen, den Verhaltensregeln und den letzten Details des Programms. Tendenziell versucht man dabei möglichst viele Veranstaltungen nach draußen an öffentliche Plätze zu tragen, was laut Beck den doppelten Vorteil mit sich bringt, dass zudem die Jugendarbeit nochmal ein Stück weiter sichtbarer werden wird.