Der nächste Eishockey-Schlager in Hohenems

Ein Schlager jagt den nächsten – nach dem Duell mit Wattens warten am Samstag die Crocodiles auf Meister Hohenems.

Hohenems Mit dem Heimspiel gegen die Kundl Crocodiles geht es in der Eishockey Eliteliga am kommenden Wochenende für den SC Hohenems weiter. Bereits am Mittwoch feierten die Lindner-Cracks einen 5:2 Erfolg gegen die Wattens Penguins.