Der Nachwuchs des SV typico Lochau freut sich über den „Fußball-Restart“

Lochau. Der Ball rollt wieder im Stadion Hoferfeld. Der Nachwuchs des SV typico Lochau hat nach der langen Corona-bedingten Fußballpause das Training aufgenommen. Und am 23. Mai sind die acht Nachwuchs-mannschaften auch beim Restart der Meisterschaft 2020/21 mit dabei.

Spaß und Freude am Spiel stehen beim SV typico Lochau ganz oben in der Vereinsphilosophie. Die Kids sollen sich wohl fühlen und gerne zum Sportplatz kommen, so das Motto und das Ziel. Besuchen Sie also auch einmal ein Nachwuchsspiel im „Corona-FIT-gemachten“ Stadion Hoferfeld, natürlich mit FFP2-Maske und im „ghörigen Abstand“!