Der nächste Star muss das Camp verlassen

Anya Elsner (20), die ehemalige GNTM-Teilnehmerin, musste das Dschungelcamp am Sonntagabend verlassen, gezeichnet von Tränen und umgeben von Kontroversen durch ihre Aussagen über ihre eigene Mutter.

Dramatischer Abschied

Am zehnten Tag des Dschungelcamps stand Anya Elsner vor dem Auszug. Nachdem sie bereits am Vortag nur knapp dem Rauswurf entgangen war, traf es sie nun nach dem Telefonvoting der Zuschauer. Ihr Abschied war emotional und von Tränen begleitet. In den Armen von Mitbewohnerin Leyla Lahouar fand sie Trost. Mit zittriger Stimme äußerte sie die flehentlichen Worte: "Bitte sagt mir einfach, dass ich es nicht bin, die raus ist."