"Der Nächste, bitte!": Das ewige Fahrerkarussell bei Red Bull & Alpha Tauri

Bei Red Bull dreht sich das Fahrerkarussell munter weiter: F1-Rookie Nyck de Vries (28) bekam nur zehn Rennen Zeit, sich im Cockpit von Red Bull Zwei-Team Alpha Tauri zu beweisen. Allerdings ist er nicht der erste Pilot, den Red Bull einfach mitten in der Saison ersetzt.

Keine Geduld mit neuen Fahrern

Deshalb war die Hoffnung groß, er könnte das Red Bull Zweit-Team Alpha Tauri als Nachfolger von Pierre Gasly wieder im Mittelfeld etablieren. Leider ging dieser Plan bisher nicht auf: De Vries schaffte es mit seinem neuen Team nie in die Top Ten, sein bestes Ergebnis war ein zwölfter Platz in Monaco. Nach nur zehn Rennen übernimmt nun Red-Bull-Ersatzfahrer Daniel Ricciardo, der letzte Saison noch für McLaren fuhr, sein Cockpit.

Die Hauptfahrer und ihre wechselnden Sidekicks

Bereits in der ersten Formel 1-Saison von Red Bull Racing, das aus Jaguar Racing hervorging, im Jahre 2005 gab es den ersten Fahrerwechsel. Damals setzte Helmut Marko neben Stammpilot David Coulthard auf eine Fahrer-Rotation: Christian Klien und Vitantonio Liuzzi wechselten sich im zweiten Red Bull-Cockput ab. Liuzzi bestritt die Rennen vier bis sieben, wurde dann durch Klien ersetzt, der die Saison als zweiter Red Bull-Pilot beendete. Liuzzi fuhr im darauffolgenden Jahr bei Red Bulls Zweit-Team Toro Rosso (mittlerweile Alpha Tauri). Klien wurde in derselben Saison, also im Jahre 2006, hingegen von Robert Doornbos abgelöst, hätte sein Cockpit 2007 aber ohnehin an Mark Webber verloren.

Vettel und Verstappen kamen durch Entlassungen ins Bullen-Cockpit

Verstappen tauschte 2016 hingegen den Platz mit Daniil Kwjat und wurde so von Toro Rosso zu Red-Bull befördert. Kwjat wurde bei Toro Rosso allerdings bereits mitten in der nächsten Saison, also im Jahr 2017, von Pierre Gasly abgelöst. Gasly wechselte zur Saison 2019 zu Red Bull Racing. In der Sommerpause wurde jedoch bekannt gegeben, dass Alexander Albon sein Cockpit übernehme und Gasly wieder zu Toro Rosso zurückkehre. Albon, der es im unterlegenen Williams mittlerweile bereits mehrfach in die Punkteränge schaffte, bekam nach dem Ende der Saison 2020 allerdings keine Vertragsverlängerung bei Red Bull Racing.