Der Nachhaltigkeit nachgeforscht

Einblicke in die Nachhaltigkeit Vorarlberger Unternehmen und Startups an der HAK

FELDKIRCH Nachhaltigkeit ist an vielen Orten in Vorarlberg zu finden. Doch nicht überall ist man sich auch hierüber bewusst. Im Rahmen des Diplomarbeitsprojekts „Rethink Your Future“ wurden an der HAK Feldkirch zahlreiche Unternehmen und Startups zum Thema Nachhaltigkeit vorgestellt. Vom Klimabündnis Vorarlberg über die Bemühungen zur Nachhaltigkeit des Landeskrankenhauses Feldkirch bis hin zu Startups von der Limonadenherstellung bis zur grünen Kosmetik reichte die Vielfalt.