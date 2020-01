Der Nachfolger für Ausra Fridrikas steht nun fest

Ein Ostschweizer wird neuer Cheftrainer von SSV Dornbirn/Schoren

Der 43-jährige Roger Bertschinger kommt als Trainer von den Damen des HC Goldach-Rorschach nach Dornbirn. Auf Bertschingers Wunsch und in gegenseitiger Absprache unter den Vereinen, wird er bis Saisonende das Team der Goldacherinnen im Doppelmandat weiter betreuen. Dabei soll seine neue Aufgabe in Dornbirn nicht beeinträchtigt werden.

Bertschinger steht dem SSV ab sofort zur Verfügung und leitet ab heute zusammen mit Co-Trainer Emanuel Ditzer das erste Training in Dornbirn. Seine bisherige Trainerstationen lagen vorwiegend in der Schweiz, darunter auch bei klingenden Namen wie dem TSV St. Otmar St. Gallen, wo er die NLA Mannschaft der Frauen trainierte. Anschließend folgte der Wechsel in die 2. Bundesliga nach Deutschland, wo er als Trainer bei den Damen der Füchse Berlin tätig war.