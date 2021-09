Der Museumsverein Klostertal startet in einen ereignisreichen Herbst

„Durch das Klostertal“: Eine musikalische und literarische Reise durch die Region.

Sonntag, 5. September , 18 Uhr im Klostertal Museum

Der Museumsverein lädt Sie herzlich zum Konzert mit Lesung "Durch das Klostertal" am 5. September ab 18 Uhr ins Klostertal Museum ein. Bei der Veranstaltung aus der Reihe "Kultur im Jetzt" seht Musik für Saxophon (Erich Berthold) und E-Piano (David Burgstaller) im Mittelpunkt, umrahmt von Geschichten aus dem Arlbergbahn-Lesebuch (Oswald Wachter). Anschließend laden wir zum gemütlichen Umtrunk, der Eintritt ist frei.



David Burgstaller studierte Orgel, Sologesang, Chorleitung und Kirchenmusik. Als Dirigent, Gesangssolist, Organist, Pädagoge und Referent bei Chorsingwochen wirkt er sowohl im In- und Ausland. Konzerte führten ihn und seine Chöre in mehrere europäische Dom- und Stiftskirchen, mehrere Live-Produktionen machte er in Zusammenarbeit mit dem ORF. Das Wissen um seine intensive Beschäftigung mit dem großen Schatz der Musica Sacra von der Gregorianik bis zur Moderne gibt er mit viel Leidenschaft und großem Engagement an seine Zuhörer sowie im Rahmen der Proben- und Unterrichtstätigkeit an seine Kollegen und Schüler weiter. 2019 gründete Burgstaller den Chor der Basilika Maria Bildstein und das Orchester der Basilika Maria Bildstein. Seit Mai 2020 ist er auch der musikalische Leiter des Vereins Musica Sacra Maria Bildstein.

Erich Berthold stammt aus Stuben am Arlberg und absolvierte erfolgreich sein Konzertdiplom in Klarinette und Saxofon und arbeitet seither als Musikpädagoge an der Musikschule Oberrheintal im Kanton St. Gallen. Außerdem spielt er im Klarinettenquartett Scorzonera und war bis 2016 Konzertmeister des Sinfonischen Blasorchesters Vorarlberg. Verschiedenste Engagements im Bereich Klassik bis Jazz führten ihn zum ensemble plus, zum Musiktheater Vorarlberg, zu Jazz Rats, The Skirthunters, zum Symphonieorchester Vorarlberg, zum Sinfonieorchester Liechtenstein und ins Orchester der Basilika Maria Bildstein. Erich Berthold leitet zudem regelmäßig Workshops für Klarinette und Saxofon im In- und Ausland.

Oswald Wachter ist Vorstandsmitglied des Landesverbands der Amateurtheater in Vorarlberg. Schauspielerische Erfahrungen erhielt er vor allem als Christusdarsteller der Passionsspiele Klostertal-Arlberg. Bei der nächsten Aufführung wird er für die Regie verantwortlich sein.

Reiseziel Museum: Kräuterwerkstatt für die ganze Familie



Ebenfalls am 5. September findet von 10 bis 17 Uhr der dritte und für heuer letzte Sonntag der Reihe „Reiseziel Museum“ statt. Kreatives Basteln und Arbeiten mit Kräutern stehen noch einmal im Mittelpunkt des Familienprogrammes. Die selbstgemachten Produkte wie Salzteiganhänger und Kräutersalz dürfen natürlich mit nach Hause genommen werden.

Ausstellung „Nach Westen“

Die Ausstellung „Nach Westen. Geschichten von Auswanderungen aus dem Klostertal“ ist noch bis zum 26. September im Klostertal Museum zu sehen. In dieser wird die Bedeutung der saisonalen Migrationsbewegung aus dem Klostertal Richtung Schweiz, Frankreich und Saarland thematisiert. Bis ins 19. Jahrhundert spielte diese für das Wirtschaftsleben eine wichtige Rolle. In nicht wenigen Fällen wurden aus saisonalen Auswanderungen auch dauerhafte Ansiedelungen im Ausland. Viele Nachkommen von Klostertalern leben heute aus diesem Grund in den genannten Regionen.