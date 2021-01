Der mit Abstand größte Erfolg eines jungen Wälder

Niklas Bachlinger sprang beim Continentalcup in Innsbruck an einem Tag zweimal auf das Podest

Schispringer Niklas Bachlinger verzeichnete seinen bislang größten Erfolg. Der 19-jährige Schoppernauer sprang am Vormittag beim Continentalcup auf der Bergiselschanze in Innsbruck auf den dritten Rang und musste sich als bester Österreicher nur dem Polen Aleksander Zniszczol und Anders Haare aus Norwegen geschlagen geben. Aufgrund von schlechten Wetterprognosen für Sonntag entschied die Jury, das zweite Springen am Samstagnachmittag durchzuführen, eineinhalb

Niklas Bachlinger, der am Vormittag nach dem ersten Durchgang mit der Tageshöchstweite von 129,5 m geführt hatte, lag als Zweiter des ersten Durchganges am Nachmittag erneut in aussichtsreicher Position und fixierte diese mit der höchsten Punkteanzahl im zweiten Durchgang für die Endwertung. Geschlagen wurde Niklas nur um 1,8 Punkte vom schweizer Olympiasieger Simon Amann. Damit erreichte Bachlinger an einem Tag 140 COC-Punkte und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Rang 6.