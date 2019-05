Der Meistersekt floss in Strömen

Eine Woche nach dem Aufstieg und Rückkehr in die 2. Liga steht FC Dornbirn vorzeitig dank dem 1:1-Auswärtsremis in Seekirchen zwei Spieltage vor dem Saisonende als Meister der Regionalliga West fest.

Das Trainer- und Betreuerteam mit den beiden Coaches Markus Mader und Klaus Stocker, Tormanntrainer Erwin Wawra, Fitnessguru Lothar Ströhle und Betreuer Oskar Mehlsack feierte ihre Helden und darf sich auf eine Megasaison mit Punkterekord freuen. Das eingespielte und topmotiverte Team sieht den kommenden schweren Aufgaben mit Zuversicht entgegen. Der Pluspunkt in der Herausforderung 2. Liga ist der große Zusammenhalt der Mannschaft und viele Kaderspieler verfügen schon über einwenig Zweitliga-Erfahrung. „Mit gezielten Verstärkungen wollen wir uns wieder gut präsentieren und für Überraschungen sorgen. Natürlich ist der Verbleib in der Zweitklassigkeit unser großes Ziel“, so Meistermacher Markus Mader. Der Meistersekt floss in Seekirchen in Strömen und der unbeschreibliche Jubel vor allem bei der Heimfahrt im Mannschaftsbus der Rothosen kannte keine Grenzen. Ohne Standardtormann Lukas Hefel (krank), Christoph Domig (verletzt) und Anes Omerovic (gesperrt) erreichten Aaron Kircher und Co. im ersten von zwei Auswärtsspielen in Seekirchen den noch nötigen Punkt zum großen Titelgewinn. Die große Meisterparty steigt nun definitiv nach dem letzten Spiel in der Drittklassigkeit gegen Kufstein am Freitag, 7. Juni, ab 19.45 Uhr. „Das wird ein Fest für alle mit vielen Überraschungen“, so FCD-Geschäftsführer Andreas Genser.