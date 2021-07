Der Meister Linz als erste echte Standortbestimmung

Für den FC Mohren Dornbirn beginnt der Saisonstart in der 2. Liga in Oberösterreich beim Champion.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel BW Linz - FC Dornbirn

Mit dem so schweren Auswärtsspiel gegen Vorjahresmeister FC BW Linz startet der FC Dornbirn am Samstagabend in die 2. Liga. Für Neocoach Eric Orie ist es in seiner zweiten Ära bei den Rothosen das erste Pflichtspiel nach der kurzen Vorbereitungsphase. „Der Druck liegt nicht bei uns. Ich bin natürlich immer enttäuscht, wenn wir die drei Punkte nicht holen. Wir haben nicht allzu viel zu verlieren, wir werden gut vorbereitet sein. Wir werden versuchen, so lästig wie möglich zu sein. Warum nicht mit einer Überraschung anfangen?“, sagt der Dornbirn Coach.