Der Meister kommt zum Saisonstart in die Rheinhalle

Das neuformierte Team von EHC Lustenau empfängt im ersten Spiel die Rittner Buam

Nach einer harten und intensiven Vorbereitung beginnt für die Löwen des EHC Lustenau, am Samstag, den 14.09.2019 um 19:30 Uhr, die Saison mit dem ersten Heimspiel in der Rheinhalle in Lustenau. Gleich zum Auftakt hat es der Gegner in sich. Mit den Rittner Buam gastiert der Alps Hockey League Meister von 2017 und aktuelle italienische Meister in der Rheinhalle. Wie schon die Jahre zuvor, zählt Ritten zum engen Kreis der Titelanwärter. Nach einer für die Südtiroler doch enttäuschenden Saison 2019, werden sie heuer vom ersten Spiel weg Punkte einfahren wollen. Doch hier haben die Cracks vom EHC Lustenau wohl etwas dagegen. Trotz Verletzungspech (neben den Langzeitverletzten Frederik Rasmussen und Leon Schmeiser ist auch der Einsatz von Martin Grabher-Meier fraglich) wollen die Lustenauer Cracks alles dafür geben, damit die 3 Punkte in der Rheinhalle bleiben. Mit einer kompakten Mannschaftsleistung und der notwendigen Disziplin, erhofft sich Trainer Christian Weber einen Sieg. Die „Abkühlzeiten“ auf der Strafbank müssen dafür auf ein Minimum beschränkt werden. Dass der EHC Lustenau Ritten bezwingen kann, hat die Mannschaft schon in der letzten Saison beim 7:3 Heimsieg bewiesen.