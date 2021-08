Der Meister Hard will gegen Toulouse überraschen

Der ALPLA HC Hard mit Neocoach Hannes Jönsson startet die neue Saison mit einem Duell auf internationalem Parkett.

ALPLA HC Hard eröffnet die neue Saison 2021/2022 in der EHF European League und legt auf internationalem Parkett los

Der ALPLA HC Hard startet die neue Saison 2021/2022 mit einem Duell auf internationalem Parkett. In der ersten Qualifikationsrunde der EHF European League trifft der amtierende Österreichische Meister ALPLA HC Hard auf FENIX Toulouse Handball (Frankreich), den Sechstplatzierten in der Ligue Nationale de Handball der abgelaufenen Saison. Im Hinspiel empfangen die Roten Teufel die Gäste aus Toulouse am Samstag, den 28. August 2021 (Beginn 19.00 Uhr) in der Sporthalle am See. Das Rückspiel in Toulouse steigt eine Woche später, am Samstag, den 4. September 2021 (Beginn 18.00 Uhr) im Palais des Sports.

Der ALPLA HC Hard steht in den Startlöchern für die neue Saison und diese beginnt gleich mit einer Englischen Woche für Cheftrainer Hannes Jón Jónsson und seine Roten Teufel rund um Kapitän Dominik Schmid, Co-Kapitän Luca Raschle & Co: Drei Spiele an der Zahl – Hinspiel in der EHF European League, der fanreisen.com HLA SUPERCUP 2021 sowie das Rückspiel in der EHF European League – gilt es innerhalb von sieben Tagen zu absolvieren.

Nach der einjährigen Pause brennen die Roten Teufel darauf, neben der heimischen Liga auch wieder auf internationaler Bühne unterwegs zu sein. In der Saison 2019/2020 gelang dem ALPLA HC Hard in der zweiten Qualifikationsrunde des EHF European Cup der Aufstieg gegen das TOP Team Skjern Handbold, einem dänischen Handballverein aus Skjern, Westjütland. Nun geht es als amtierender Österreichischer Meister ans Kräftemessen in der nächsthöheren Liga, der EHF European League.

Am Dienstag, den 20. Juli 2021 fand die Auslosung der Paarungen in der EHF European League statt und brachte mit FENIX Toulouse Handball einen starken Gegner. FENIX Toulouse Handball mit Cheftrainer Danijel Andjelkovic beendete die abgelaufene Saison 2020/2021 auf dem sechsten Rang in der Ligue Nationale de Handball.

„Mit Toulouse haben wir einen sehr starken Gegner zugelost bekommen – überhaupt einer der stärksten Gegner, auf die wir in der ersten Qualifikationsrunde hätten treffen können. Sie spielen eine andere Art Handball als wir hier in Österreich und die französische Liga ist im Vergleich zur heimischen Liga körperlich stärker. Toulouse ist eine Gruppe mit viel Explosivität und Power, die sich sehr schnell bewegt und sich auf der Platte sportlich aggressiv zeigt. Es wird eine Herausforderung für uns werden, die wir gerne annehmen und auch bereit dafür sind. Wenn es uns gelingt, uns stark zu präsentieren und das Beste aus uns rauszuholen, sehe ich durchaus gute Chancen für uns, dass wir am Ende als Sieger aus diesem Duell hervorgehen werden“, so Hannes Jón Jónsson, Cheftrainer ALPLA HC Hard.

Das erste Pflichtspiel der Roten Teufel zum Saisonauftakt 2021/2022 startet mit einem richtigen Handballkracher. Der ALPLA HC Hard bestreitet das Duell gegen den französischen Club FENIX Toulouse Handball in der ersten Qualifikationsrunde der EHF European League am Samstag, den 28. August 2021 (Beginn 19.00 Uhr) in der Sporthalle am See. Damit kommt es gleich zum ersten Wiedersehen mit einem altbekannten Gesicht aus der heimischen Handballliga, mit dem ehemaligen HC FIVERS WAT Margareten Spieler und ÖHB-Legionär Tobias Wagner.

Die Mannschaft von Cheftrainer Hannes Jón Jónsson hat die Vorbereitungsphase intensiv genutzt und sich konzentriert auf den bevorstehenden Saisonauftakt vorbereitet. Alle Spieler der Roten Teufel sind fit, hoch motiviert für das erste Pflichtspiel in dieser Saison bereit. Gleich zu Beginn möchte der Österreichische Meister 2021 auch auf internationalem Parkett ein erstes Ausrufezeichen setzen, sich überzeugend präsentieren und in die zweite Qualifikationsrunde aufsteigen. Dafür brauchen wir die Unterstützung aller Fans auf den Rängen in der Teufelsarena. Tickets für das Spiel gegen FENIX Toulouse Handball sind sowohl über ländleTICKET als auch an der Abendkassa erhältlich.

Luca Raschle, Co-Kapitän ALPLA HC Hard

„Die Vorfreude und die Motivation auf das erste Spiel gegen Toulouse ist extrem hoch. Wir haben die Vorbereitungsphase intensiv genutzt und fokussiert auf das Spiel gegen Toulouse hingearbeitet. Die Duelle in der EHF European League sind etwas ganz Spezielles und sowohl körperlich als auch handballerisch eine ganz neue Herausforderung. Nicht jede Mannschaft bekommt die Möglichkeit, sich in dieser Liga mit anderen Top-Teams zu messen. Wir sind stolz, diese Chance erhalten zu haben. Diese wollen wir nun auch bestmöglich nutzen und auf ganzer Linie überzeugen. Es sind zwei Spiele, in denen alles passieren kann. Wir werden bereits am Samstag alles geben, um dann hoffentlich auch erfolgreich in die nächste Runde aufzusteigen. Das Spiel ist erst nach sechzig Minuten entschieden, abgerechnet wird zum Schluss. Hoffentlich wird es uns gelingen, auch unseren Fans in der Halle ein tolles Handballspiel zu bieten. Es freut uns sehr, dass mit den erlaubten Zuschauern endlich wieder Leben in der Halle herrscht – diesen Heimvorteil wollen wir gleich nutzen.“

1. Qualifikationsrunde EHF European League Men | Hinspiel

ALPLA HC Hard vs. FENIX Toulouse Handball (FRA)

Samstag, 28. August 2021, Beginn 19.00 Uhr

Sporthalle am See, Hard

1. Qualifikationsrunde EHF European League Men | Rückspiel

FENIX Toulouse Handball (FRA) vs. ALPLA HC Hard

Samstag, 4. September 2021, Beginn 18.00 Uhr