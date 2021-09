Der Meister Hard hat in Graz zwei Punkte fix eingeplant

Die erste Auswärtsfahrt in der HLA führt den ALPLA HC Hard in die Steiermark

Die Roten Teufel gastieren am Dienstag, den 14. September 2021 (Spielbeginn um 19.00 Uhr) bei der HSG Graz im Raiffeisen Sportpark und absolvieren das aufgrund der Teilnahme von Meister ALPLA HC Hard an der EHF European League verschobene Duell des ersten Spieltags des HLA Grunddurchgangs.

Nach dem gestrigen Auftaktspiel und Heimerfolg gegen Aufsteiger Vöslau machen sich Cheftrainer Hannes Jón Jónsson und die Roten Teufel nach einer kurzen Verschnaufpause bereits morgen auf den Weg in die Steiermark, wo sie im Nachtragsspiel des ersten Spieltags des HLA Grunddurchgangs auf Gastgeber HSG Graz treffen. Aufgrund des Rückspiels in der ersten Qualifikationsrunde der EHF European League gegen FENIX Toulouse Handball in Toulouse hat sich der Saisonauftakt in der HLA und das Duell gegen die HSG Graz am ersten Spieltag verschoben und wird nun somit morgen, Dienstag, entsprechend nachgeholt.

Die HSG Graz bestritt ihr Auftaktduell ebenfalls vergangenes Wochenende, am Samstag, den 11. September auswärts beim HC Linz. Die Grazer konnten sich nach sechzig Minuten mit 29:27 (13:10) erfolgreich durchsetzen und zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Für Neo-Cheftrainer Rene Kramer, er trainierte zuletzt den italienischen Erstligisten SSV Brixen, war dies ein sehr gelungener Einstand. Der 28-jährige slowenische Neuzugang Jurij Jensterle steuerte als wurfgewaltiger Linkshänder insgesamt fünf Treffer bei.

Aber auch der ALPLA HC Hard konnte in seinem Auftaktspiel gegen Aufsteiger roomz JAGS Vöslau vor Heimkulisse einen vollen Erfolg einfahren und sich die ersten beiden Punkte schnappen. Besonders Rückraum-Shooter Karolis Antanavičius zeigte sich am Sonntag äußerst torhungrig und führte mit seinen acht Treffern die Torschützenliste des Abends an. Auf Seiten der Harder wurde er zurecht zum Man of the Match gekürt. Aber auch die jungen Talente Linus Weber und Simon Fritsch haben mit ihren Einsatzzeiten auf der Platte überzeugt.

Bereits drei Tage nach dem Aufeinandertreffen mit Graz steht für den ALPLA HC Hard die nächste Auswärtsfahrt auf dem Programm. Allerdings ist der Weg dieses Mal nicht ganz so weit, denn die Roten Teufel gastieren bei Bregenz Handball in der Handballarena Rieden – es ist Zeit für das erste Ländle-Derby der Saison (Freitag, 17. September 2021 | Spielbeginn 18.30 Uhr.

Lukas Schweighofer, ALPLA HC Hard

„Es wird bestimmt ein schweres Auswärtsmatch werden, denn die Regeneration und die Vorbereitung auf morgen Abend sind kurz und intensiv, da wir selbst erst gestern Abend zu Hause gespielt haben. Durch den Auswärtssieg am Wochenende gegen Linz werden die Grazer zudem mit breiter Brust in ihrer Heimhalle auftreten. Mit Nemanja Belos haben sie einen guten Aufbauwerfer, der viele Tore schießt und auch mit dem Kreis gut zusammenspielt. Darauf müssen wir uns im Training gezielt vorbereiten und im Spiel in der Deckung entsprechend einstellen und mit der vollen Konzentration dagegenhalten. Wir werden wie gewohnt alles daransetzen, um zu gewinnen und hoffentlich mit zwei Punkten im Gepäck ins Ländle zurückzureisen.“

Nachtragsspiel 1. Spieltag HLA Grunddurchgang

HSG Graz vs. ALPLA HC Hard

Dienstag, 14. September 2021, Beginn 19.00 Uhr |