Der Martinimarkt ist zurück!

In der Dornbirner Innenstadt wurde der 45. Martinimarkt gefeiert.

Dornbirn. „Eduard, butz do Bart, z`Dorobioro ischt Martinimart!“ tönte es am Freitag endlich wieder über den Dornbirner Marktplatz. Gab es in den vergangenen zwei Jahren nur eine coronakonforme Martiniwoche, so konnte der traditionelle Nostalgiemarkt heuer wieder in seiner ganzen Pracht gefeiert werden.