Der Marktplatz und das Oberdorf werden wieder „Hörbar“

Am Freitag heißt es Hörbar Marktplatz Dornbirn meets Oberdorf.

„The Gang“ startet ab 19.30 Uhr mit dem Eröffnungskonzert am Marktplatz und heizt mit Songs aus Jazz, Pop, Soul, Funk und einigem mehr ein. Mit von der Partie sind dieses Mal auch wieder die Raiffeisenbank Im Rheintal eGen mit „Snap Shot“, das FREI mit „The Tonarts Club“, Weinstein Finewine präsentiert die „Red Wine Killers“, im Kulturhaus geben sich „The Spooners“ die Ehre, im Mr French “Gmixtemotions“, in der Bogad Bar Dornbirn gibt es einen musikalischen „Bändscheibenvorfall“ und in der Tivoli Kellerbar sorgen „Sense of shame“, für einen musikalischen Leckerbissen. Weiters auf dem Programm: Stadtmusik Dornbirn & Franziskanerkloster (Chilimangaros), Volksbank Vorarlberg (Bonnie & Clyde & Chris), Hugos-Bar (Rauschfrei), Gabriels Cucina (Edmund Piskati Trio), TiK Dornbirn (Sax & Crime), Stadtbad Dornbirn (La Risa), Cafe 21 (Falke & Eule), Grüner Pavillon (Mike Live) und einen Abstecher ins Oberdorf kann man zu „The Pilots“ im Gasthaus Engel machen.