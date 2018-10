Der Markt als zentraler Faktor

Historiker Christoph Volaucnik beleuchtete in einem Vortrag die Rankweiler Wirtschaftsgeschichte

Rankweil. Genau am 16.Oktober 1618, als vor 400 Jahren fand das erste Mal eine Marktveranstaltung in Rankweil statt. Für die Gemeinde Anlass genug, neben allen Feierlichkeiten sich auch um historische Aufklärung des Themas zu bemühen. Befasste sich Ulrich Nachbaur vom Vorarlberger Landesarchiv, in seinem Vortrag zum Auftakt vorwiegend mit der rechtlichen Situation der Marktwerdung, beschäftigte sich sein Historikerkollege Christoph Volaucnik im Saal des Rankweiler Rathauses mit der wirtschaftlichen Bedeutung des Markts für die Gemeinde. Zu jener Zeit Anfang des 17.Jahrhunderts entstanden zahlreiche Märkte im Rheintal, vorwiegend auf der Schweizer Seite, das Rankweiler Marktrecht konnte nur unter großem Widerstand der Stadt Feldkirch erstritten werden. Da die Marktwerdung Rankweils mit dem Beginn des 30-jährigen Krieges zusammenfiel, war der Umstand der Grenznähe trotzdem ein Vorteil, wie der Historiker berichtete. So blieb die Schweiz auch noch vor Bau von Rheinbrücken der Hauptabsatzmarkt von Rankweil, man exportierte Vieh und Waren mittels Fähren. Daneben bestanden über die Verbindung über den Schwarzen See, enge Verbindungen in den Walgau und die Jagdbergregion, stets auch als bewusste Umgehung von Feldkirch zu verstehen, so Volaucnik.