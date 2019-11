Der Mädchentreff mit Stern

Die feierliche Eröffnung einer Einrichtung der Offenen Jugendarbeit Dornbirn steht kurz bevor.

Die Leitung des Mädchentreffs hat Katharina Kohler inne. Sie bringt die Ausbildung (Bachelor in Soziale Arbeit und Master in Klinische Soziale Arbeit) und berufliche Erfahrung bei der Flüchtlingshilfe der Caritas mit. Seit März ist sie bei der OJAD und im Haus Bergmannstraße 1 tätig. „Meine Arbeit macht mich glücklich und erfüllt mich“, so die 29-Jährige, die das ausstrahlt, was sie sagt. „Jetzt sind wir vier“, fügt sie an. Damit meint sie die kleine Crew an ihrer Seite, die mit Martina Nachbaur, Yasemin Polat und Anna Schmidinger erst seit kurzem fix ist. „Jede bringt ihre persönliche Kompetenz und Zeit nach Bedarf ein“, freut sich Katharina. „Für die digitale Welt ist klar Martina die Expertin, und Yasemin lässt ihre langjährige Erfahrung in der Arena einfließen. Der Stern im Logo Mädchen*treff bedeutet, dass alle Mädchen willkommen sind, ungeachtet der geschlechtsspezifischen Merkmale“, so die Leiterin.