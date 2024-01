Der Leuchtturm startet den nächsten Vorbereitungskurs

Bis Freitag, 2. Februar kann man sich noch für den Pflichtschulabschlusskurs anmelden.

Dornbirn. „Nächster Stopp Pflichtschulabschluss“, heißt es ab Montag, 12. Februar in den Dornbirner Jugendwerkstätten in der Bildgasse 18. Seit 1994 bieten die Dornbirner Jugendwerkstätten mit der Partnerschule MS Haselstauden im Auftrag des AMS, des Landes und der Stadt Dornbirn erfolgreich Vorbereitungskurse für den Pflichtschulabschluss an.

„Von Beginn an hat der Leuchtturm-Pflichtschulabschluss schon vielen jungen Menschen eine positive Perspektive gegeben und sie zu einer weiterführenden schulischen Ausbildung oder Lehre hingeführt. Der Pflichtschulabschluss ist eine wichtige Grundlage, um dann später am Arbeitsmarkt erfolgreich sein zu können“, so der zuständige Landesrat Marco Tittler. Der Leuchtturm trägt wesentlich zum Ziel bei, Vorarlberg bis 2035 zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder und Jugendliche zu machen. „Wir lassen keinen Jugendlichen zurück. Im Leuchtturm und seinem Netzwerk werden die jungen Menschen bestens begleitet und kompetent betreut“, so Jugendkoordinator und GF Elmar Luger.