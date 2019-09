Der letzte Feinschliff vom EHC Lustenau

Der EHC Lustenau mit dem letzten Vorbereitungsspiel gegen den EV Landshut

Nicht mehr lange und die Vorbereitungsphase des EHC Lustenau ist absolviert. Der letzte Gegner der heurigen Vorsaison heißt EV Landshut und wird am Freitag den 6.9. 2019 um 19:00 zu Gast in der Rheinhalle Lustenau sein. Der EV Landshut, spielt in der DEL 2, in der zweithöchsten deutschen Spielklasse und wird noch ein letzter hervorragender Test für unsere Löwen, um sich bestens auf die kurz bevorstehende Saison vorzubereiten.