Der leistungsstärkste Traktor der Welt

Geballte Pferdestärke: Firma Meier rollt mit ihrem Fuhrpark groß auf.

FELDKIRCH-GISINGEN Mit 517 PS ist er derzeit der stärkste Standardtraktor weltweit: der Fendt 1050 Vario. Das Schwergewicht steht im Räterweg 7 in Gisingen im Besitz von Gerold Meier. Meier hatte schon immer ein großes Faible für Traktoren. Sein Großvater hatte eine Landwirtschaft betrieben und so hatte der Geschäftsführer in seiner Kindheit erste Berührungen mit den fahrbaren Maschinen. „Mit 18 Jahren bin ich zur Bank gegangen und habe mir dann meinen ersten Traktor finanziert“, erinnert sich der 37-Jährige zurück. Dann hat er lange Zeit in der Dienstleistung als Schneefräser in Bludenz gearbeitet. 2007 hat Meier den Sprung zur Selbstständigkeit gewagt und im Gisinger Industriegebiet die „Firma Meier“ gegründet. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren in Güter- und Forstwegsanierung spezialisiert. Rekultivierung und Stöckfräsen, sprich Baumstöcke herauszufräsen gehören auch zu den Hauptaufgaben der Firma. Mittlerweile zählt das Unternehmen 12 Mitarbeiter, darunter 2 Lehrlinge.