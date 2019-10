Der Kunstraum Dornbirn zeigt monumentale Skulpturen

Die neue Ausstellung ist der Versuch, sich dem rätselhaften Werk Bruno Gironcolis zu nähern.

Mit der kürzlich eröffneten Ausstellung Casted Enigma betritt der Kunstraum Dornbirn erstmals museales Terrain. Waren hier bisher weitgehend eigens für die Montagehalle konzipierte Installationen zu sehen, sind es derzeit Gironcolis Skulpturen, die bereits in Paris und andernorts präsentiert wurden. Dem zentralen und größten Werk der Ausstellung mit dem Titel Die Ungeborenen (1999-2004) haftet die leichte Patina einer Präsentation im Freien an, die aus dem Park Jardin des Tuileries in Paris stammen könnte. Anlässlich der Kunstmesse Fiac 2010 (Foire Internationale d’art contemporain) wurde das Werk als Begegnung der Dritten Art mit Außerirdischen beschrieben.