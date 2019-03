Der Kulturhauspark wird zum Garten für alle

Die Initiative Essbare Stadt ist bereit für den Start und lädt zum Mitmachen ein.

Dornbirn. Das Schaubeet, das derzeit noch vor dem Gebäude Dornbirn Tourismus und Stadtmarketing steht, wird, so der Plan, in Kürze in den Kulturhauspark verfrachtet. Thomas Mathis, Informatiker und Steffi Rüscher, Ökologische Landwirtin, sind die Begründer der Initiative Essbare Stadt Dornbirn. „Wir haben sehr viel Zeit in das Vorhaben samt Crowdfunding (Onlineaufruf für Spendengelder) investiert“, sagt Thomas und meint damit die je tausend Stunden, die er und Steffi in die Vorbereitungen, Vereinsgründung und für Behördengänge ehrenamtlich eingesetzt haben.