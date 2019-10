Der Kürbis kommt in den Kuchen

Ein idealer Rezepttipp für bunte Herbsttage.

HERBST Der Blick aus dem Fenster lässt keine Zweifel mehr offen: Der Herbst in in Vorarlberg angekommen. Bunte Blätter zieren die Straßen und manche Gemeinden luden bereits zum gemeinsamen Kürbisschnitzen. Kinderreporter Jason Durell wollte heuer keine Visagen formen, sondern aus dem Kürbis etwas leckeres Backen.

Und so geht’s:

Zunächst lässt 150 Gramm Butter schmelzen. Inzwischen füllst du die Butterkekse in einen Gefrierbeutel, verschließt es und zerbröselst es mit einer Teigrolle (oder klopfst es mit einem kleinen Stielkopf fein).

Dann nimmst du 150 Gramm Kürbiskenne und mahlst es einem Universal-Zerkleinerer fein. In einer Schüssel fügst du dann die Keksbrösel, Kürbiskerne und die geschmolzene Butter zusammen und vermengst sie gut.

Diese Mischung fügst du gleichmäßig als Boden in eine gefettete und mit Mehl bestäubte Springform (26 cm Ø). Diese Form stellst du zunächst für eine halbe Stunde kalt.

In der Zwischenzeit kannst du den Kürbis waschen und das Fruchtfleisch (rund 400 Gramm) in kleine Würfel schneiden. Dann erhitzt du einen Esslöffel Butter in einem Topf und lässt es für rund drei Minuten andünsten. Jetzt kannst du es mit 100 Milliliter Orangensaft ablöschen und zugedeckt für weitere acht bis zehn Minuten weichkochen.