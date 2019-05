Der Krankenpflege auf der Spur

„Freitag um 5“ begab sich auf die Spuren der Krankenpflege in Feldkirch

FELDKIRCH Zu seinem 100jährigen Jubiläum lud der Krankenpflegeverein Feldkirch-Levis-Tisis zu einem historischen Spaziergang auf den Spuren der Krankenpflege in Feldkirch ein. Im Rahmen der Themenführung „Freitag um 5“ warfen Gerold Werner und Christoph Volaucnik an geschichtsträchtigen Orten einen Blick in die spannende Geschichte der Alten- und Krankenpflege in der Montfortstadt Feldkirch.

Weiter ging der pflegehistorische Spaziergang in die Kreuzgasse, wo Pfarrer Häusle das erste Altersheim in Feldkirch gründete. Über die Heiligkreuzbrücke ging die Führung weiter zur Heilig-Kreuz-Kapelle, die 1380 von Graf Rudolf V nach einer Pilgerfahrt nach Jerusalem errichtet wurde und damals in Tisis stand. Sie enthält spannende Fresken: Innen ist an der rechten Seitenwand der Heilige Antonius zu sehen. Erzählt wurde vom Antoniusfeuer, einer fürchterlichen Krankheit, die oft zu einem grausamen Tod führte. Es war der Antoniter-Orden, der am Antoniusfeuer Erkrankte behandelte und pflegte. Außerdem ist hier ein Teufel zu sehen, der die Entblößten der Hölle zuführt.