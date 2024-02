Der "König von Deutschland" kommt: Gerüchte um "Reichsbürger"-Treffen

Im appenzellischen Speicher kursieren Gerüchte über ein Treffen der "Reichsbürger" mit dem "König von Deutschland". Die Bevölkerung äußert Bedenken.

In Speicher, einer Gemeinde in der Ostschweiz, sorgt das Aufkommen von Gerüchten über ein bevorstehendes Treffen der sogenannten "Reichsbürger" für Gesprächsstoff. Angeführt vom selbsternannten "König von Deutschland" Peter Fitzek, soll am 17. März ein Seminar in der Nähe von St. Gallen stattfinden. Die Veranstaltung, beworben unter dem Motto "Ausrichten, Aufbauen, Netzwerken", wird von der Firma Leucht-Turm organisiert, die sich ebenfalls zum "Königreich von Deutschland" (KRD) bekennt.