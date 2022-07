Auch wenn die gestalterische Abstraktion stets die Grundkonstanten im Schaffen Künstlers Herbert Meusburgers darstellten, überraschte er in jüngster Zeit wieder mit Plastiken, in denen er gegenständlich wird.

Zwar stehen diese Objekte formal in krassem Gegensatz zu den gewohnten architektonisch geprägten Anordnungen, korrespondieren jedoch inhaltlich sehr wohl zu dem bislang symbolisch zum Ausdruck gebrachten „Trennen & Verbinden“. Denn der Knoten steht als Symbol mit dem Komplex des „Lösens und Bindens“ (Trennen & Verbinden) in direktem Zusammenhang.

Dabei hat es sich wohl um eine symbolische Verbindung der Weltachse mit der Erde oder dem Firmament des Himmels gehandelt, die durch einen Kultgegenstand symbolisiert wurde. Der Sage nach zerschlug Alexander der Große den Knoten im Winter 334 bis 333 vor Christus mit seinem Schwert. Die Knoten aus dem Atelier von Herbert Meusburger, die mit hoher Präzision und grossem handwerklichen Geschickt realisiert wurden, referenzieren zwar diese historische Sinnbildlichkeit, spielen aber in erster Linie direkt auf die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Prozesse und Umwälzungen an.

Schaut man sich heute in der Welt um, so scheint sich der Schicksalsknoten der Menschheit immer enger zusammenzuziehen. So wie es immer schwieriger wird, einen Knoten zu lösen, je fester man ihn zugezogen hat, so scheint auch die heutige Welt immer mehr im eigenen Morast zu versinken.