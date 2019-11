Der Knoten muss nun endgültig platzen

Im achten Saisonspiel könnte die Situation für Feldkirchs Handballherren schlechter nicht sein

Dass es laut Tabellenposition zurzeit nicht gut um die Feldkircher Herrenmannschaft steht, ist allen Beteiligten bewusst. Doch an der Einstellung fehlt es nicht: die ganze Woche wurde hart und konsequent trainiert, um sich auf Lauterstein optimal vorzubereiten. „Im Kopf muss es klick machen“ ermahnt Christoph Bobzin sein Team. Besonders im Angriff müssen die Feldkircher agiler und spritziger agieren und für Fehler in der Chancenauswertung bleibt am Samstag kein Platz. Erfreulich ist, dass mit Neuzugang Petar Roganovic am Samstag ein neues Gesicht in der Reichenfeldhalle begrüßt werden darf. Roganovic spielte einige Jahre in Bregenz und der Schweiz Handball und wird die Blau-Weißen durch seine Routine und Abwehrstärke in der aktuellen Situation sicherlich sehr unterstützen können. Es wird Zeit, dass der Knoten platzt! Mit der Unterstützung von der Reichenfeldtribüne wird dies sicherlich leichter fallen!