Der Knoten ist geplatzt

Der RHC Dornbirn meldete sich mit einem Sieg gegen Thunerstern zurück.

Dornbirn. Kollektives Aufatmen gab es am vergangenen Wochenende beim RHC Dornbirn im letzten Spiel des Grunddurchgangs. Mit einem 7:5 Heimsieg gegen Thunerstern setzten die Dornbirner ein starkes Lebenszeichen.

Von der ersten Sekunde an merkte man die Entschlossenheit, mit der Brunner & Co die durchwachsenen Auftritte der vergangenen Wochen vergessen lassen wollten. Es war noch keine Minute gespielt, da verwandelte Gomez del Torno einen Abpraller zur 1:0 Führung. Der Ausgleichstreffer per Penalty hielt dann nur 42 Sekunden, denn auch Kapitän Brunner traf zur erneuten Führung. Es folgten zahlreiche Chancen, statt den Vorsprung auszubauen, ging es dann doch recht knapp mit 3:2 in die Halbzeitpause.

Nach Seitenwechsel wurde das attraktive Spiel kampfbetonter und die Gäste schwächten sich selbst. Zuerst stellte Maniero den Zwei-Tore-Vorsprung durch einen satten Schuss wieder her, dann sahen Tommasi und Rettenmund direkt hintereinander die blaue Karte. Gomez del Torno trat zweimal zum direkten Freistoß an und tänzelte Torhüter Panagopoulos jeweils zur vorentscheidenden 6:2 Führung aus. Schädeli zeigte sich nochmals per Penalty treffsicher, während Brunner zunächst auf der gegenüberliegenden Seite vom Punkt scheiterte aber kurze Zeit später für den 7:3 Vorsprung sorgte. Thunerstern musste reagieren, stellte immer wieder kurz auf eine Raummanndeckung um, was den Hausherren viel Platz zum Kontern und gute Abschlussmöglichkeiten bot. Das konsequente Attackieren in der Abwehr kostete Kraft, immer wieder musste Trainer Dolce kurz reagieren und angeschlagene Spieler vom Feld nehmen. Doch für mehr als Resultatkosmetik reichte es bei den Gästen dann nicht mehr und so endete die Partie mit 7:5 für die Dornbirner. „Der Sieg war wichtig für den Kopf, auch wenn es fallweise noch etwas Sand im Getriebe gab. Das Bemühen wieder in die Spur zu finden, war dennoch unverkennbar,“ atmete Hattrick-Torschütze Alberto Gomez del Torno auf.