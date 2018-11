Der Kinderfußball liegt dem VFV am Herzen

Exprofi Oliver Mattle will dem Kinderfußball auf die Sprünge helfen

Fortbildungen

Mattle sieht seine Hauptaufgabe in der Schulung und Weiterbildung der Nachwuchstrainer in den Vorarlberger Fußballvereinen, zudem ist er Ansprechpartner für die Trainer in allen auftretenden Fragen bezüglich der Arbeit mit den sechs- bis zwölfjährigen Kindern. Auch die Umsetzung der ÖFB-Konzepte mit 2er und 3er Fußball im frühen Kindesalter zählt zu seinen Hauptaufgaben. Bei der Ausbildung der Kindertrainer wird Mattle neue Wege bestreiten: Fortbildungen und die Prüfungen werden zukünftig in den Vereinen durchgeführt.