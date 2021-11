Der Kegel-Nachwuchs in Topform

Am Wochenende fanden die Nachwuchslandesmeisterschaften im Sportkegeln statt.

Dornbirn/Wolfurt. Vergangenen Samstag „glühten“ die Bahnen auf der Kegelsportanlage in Wolfurt förmlich. Grund waren die diesjährigen Nachwuchs-Sportkegel-Landesmeisterschaften, die erfolgreich über die Bühne gingen. Mit dabei auch wieder die Nachwuchskeglerinnen und -kegler vom SKC EHG Dornbirn, die mit hervorragenden Leistungen überzeugten.

In der Altersklasse U10 waren 120 Wurf in „die Vollen“ zu absolvieren. Landesmeister wurde Sebastian Nachbaur mit 453 Kegeln. Sein jüngerer Bruder Philipp traf 374 Kegel und gewann die Silbermedaille. Beide Nachwuchsathleten trainieren beim SKC Koblach.

In den anderen Altersklassen wurden 120 Wurf im Sportprogramm gespielt. Bei dieser Kombination werden alle Kegel gezählt, die auf vier Bahnen nacheinander jeweils mit 15 Wurf in die Vollen und ins Abräumen getroffen werden. Jan Nikolic vom SKC EHG-Dornbirn erzielte mit 550 Kegeln das beste Ergebnis und wurde verdienter Landesmeister in der Altersklasse U18. Vizelandesmeister wurde Samuel Peschl vom SKC Koblach.