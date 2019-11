Der Kapitän ist wieder an Bord, auch Joppi ist fit

Aaron Kircher und Franco Joppi sind nach ihren Verletzungen wieder einsatzbereit

Mit Wochen gegen starke Oberösterreichische Spitzenklubs warten in diesem Jahr auf den Dritten FC Mohren Dornbirn noch drei schwere Spiele. Vor dem vorletzten Heimspiel dieses Jahres am Samstag, 14.30 Uhr, Stadion Birkenwiese, gegen den Achten BW Linz, hat FCD-Erfolgscoach Markus Mader noch zwei Alternativen mehr zur Auswahl für seine Startelf. Rotsünder Maurice Mathis (20) und der langzeitverletzte Verteidiger Timo Friedrich (spielte für die Rothosen noch keine Minute in einem Pflichtspiel) sowie Lazio Rom Leihgabe Madiu Bari (Knöchel) werden fehlen.

Dafür kehrt Kapitän Aaron Kircher ins Aufgebot zurück. Seit dem Heimsieg gegen GAK (28. September), also die letzten vier Meisterschaftsspiele, konnte der 28-jährige Mittelfeldspieler wegen einer Innenbandzerrung nicht auflaufen. Jetzt ist der Leistungsträger der letzten Jahre wieder einsatzbereit, aber für einen Startplatz in der Anfangsformation dürfte es nicht reichen. Zu lange hat Aaron Kircher keine Spielpraxis mehr in den Beinen, aber auf der Ersatzbank wird er sicher Platz nehmen. Nur ein Spiel war Jungehemann Franco Joppi wegen einem Bänderriss im Sprunggelenk zum Zuschauen verdonnert. Jetzt meldet sich der 30-jährige defensive Mittelfeldspieler wieder fit zurück. Ob er von Beginn an auflaufen wird, ist ungewiss. Zuletzt machten Anes Omerovic (21) und Vizekapitän Christoph Domig (27) auf den beiden „Sechser“ Positionen eine gute Figur. Nach dem 1:0-Erfolg bei Yong Violets Austria Wien gibt es auch keinen Grund, außer dem gesperrten Maurice Mathis die Startaufstellung groß zu verändern. Erstmals könnte Leihgabe Elvir Hadzic (20) im Offensivbereich von Beginn an spielen. Nach dem Heimspiel gegen BW Linz folgen die zwei extrem schwierigen Auftritte gegen Topfavorit Ried, zuerst auswärts und dann zuhause.