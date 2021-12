Der Kapitän geht überraschend von Bord

Die Solospitze und Torjäger hängt die Schuhe an den berühmten Nagel.

Eine große Persönlichkeit verlässst die Bühne in der VN.at Eliteliga. Für den Tabellensechsten Emma&Eugen Dornbirner SV ist der unerwartete Abgang von Kapitän Julian Schelling (29) ein schmerzlicher Abschied. Die Solospitze der Haselstauder erzielte in den letzten zehn Saisonen für den DSV 133 (!) Meisterschaftstore und im abgelaufenen Herbst war er mit acht Treffern der stärkste und effektiveste Angreifer der Schützlinge um Trainer Björn Gasser. Schelling wird im Frühjahr eine mehrmonatige Weltreise antreten und im Herbst kommenden Jahres sich auf beruflicher Ebene verändern. Deshalb hängt er seine Schuhe an den berühmten Nagel. Der VFV-Cupsieg 2018, Winterkönig in der Eliteliga 2019/2020, Meister Landesliga 2014/2015 und Torschützenkönig in der Vorarlbergliga 2017/2018 stehen für Julian Schelling in der Ära beim Dornbirner SV auf der Habenseite. Er wird der großen Vorarlberger Fußballfamilie fehlen.